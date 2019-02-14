«Жёсткий замес» на Невском попал на видео. Виновником называют молодого таксиста, летевшего на красный

Два или три человека пострадали в результате массовой аварии на Невском проспекте в Петербурге минувшей ночью. Среди участников было и такси, и каршеринговая машина.

«Жёсткий замес на перекрестке Невского и Марата. «Яндекс.Драйв» разбит в хлам», – писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 февраля около 2:10 на Невском проспекте, 100, столкнулись четыре автомобиля: «Хёндэ Солярис», «Фольксваген Поло», «Опель Астра» и «Вольво». Госпитализированы двое: мужчина лет 25 на вид в тяжёлом состоянии и 35-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, количество пострадавших и степень их травм уточняется, добавляют в отделе пропаганды УГИБДД.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Центральному району даёт некоторые подробности и сообщает о трёх пострадавших. Одна из машин была каршеринговая, но её водитель невиновен. Виновником, предположительно, является таксист, парень 20 лет.

По предварительной версии, водитель Hyundai (мужчина 1999 года рождения), двигаясь по Невскому проспекту от Фонтанки к площади Восстания, у перекрёстка с улицей Марата проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Volkswagen, после чего выскочил на встречную полосу и ударил Volvo и Opel.

В крайне тяжёлом состоянии в больницу попал, по данным «Дорожного инспектора», водитель каршерингового «Фольксвагена». Водитель «Хёндэ», то есть предполагаемый виновник – в тяжёлом, а его пассажир, мужчина 1983 года рождения, – с травмами средней степени тяжести.

Похожее ДТП случилось на Невском проспекте 29 декабря 2018 года. Пьяный мужчина за рулём каршеринговой «КИА» подбил три машины и пытался сбежать. На записи видно, что он даже не тормозил. Тяжёлые травмы получил водитель «Жигулей», в больнице он скончался.

30 декабря на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись Mercedes и Subaru. «Мерседес» выкинуло на тротуар, он сбил семерых прохожих, в том числе двух детей. Позже выяснилось, что один из участников приходится сыном экс-чиновнику Смольного.