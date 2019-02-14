После обысков по делу о «Вексельной компании Нева» задержаны 11 петербуржцев. Девелопера Скигина отпустили, его партнера увезла скорая

Следственный комитет Петербурга задержал 11 сотрудников «Вексельной компании Нева» по делу об организации незаконной игорной деятельности. Еще трое ушли подозреваемыми. Экономическая полиция обыскала 20 офисов, 40 квартир. Доставленный на Мойку известный девелопер Владимир Скигин был отпущен к утру 14 февраля. Его давнему партнеру Моторину стало очень плохо.

По информации «Фонтанки», к семи часам утра 14 февраля закончилась реализация материалов уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Петербурга по незаконным организации и проведению азартных игр.

Серия обысков началась с приходом полицейских в офис ООО «Вексельная компания Нева» на улице Александра Блока, 5, в Адмиралтейском районе. Вскоре обыски коснулись 19 салонов этой фирмы, находящихся во многих районах Петербурга. Одновременно оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД зашли в 40 квартир сотрудников «Вексельной компании Нева».

Также «Фонтанке» известно, что обыски произведены в квартире известного петербургского девелопера Владимира Скигина и его компаньона по ряду проектов Александра Моторина. «Фонтанка» 13 февраля также объяснила их биографии.

По данным нашего издания, к шести часам утра 14 февраля Владимир Скигин был отпущен из Следственного комитета в статусе свидетеля. Судя по всему, никто из десятков допрошенных не дал на него показания как на организатора. Заметим, что помимо 14 подозреваемых были допрошены еще около 25 свидетелей.

Что касается Александра Моторина, то во время обыска у него дома ему стало нехорошо со здоровьем настолько, что пришлось вызывать скорую. Он вызван к обеду 14 февраля на допрос.

В результате 11 сотрудников «Вексельной компании Нева» процессуально задержаны на двое суток. Трое отпущены на подписку о невыезде в статусе подозреваемых.