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Общество
14.02.2019 10:02
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СМИ: Япония пересмотрит стратегию переговоров по Курилам из-за отсутствия прогресса

Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по мирному договору. Об этом пишет агентство Jiji со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, которые 14 февраля приводит РБК, японский премьер Синдзо Абэ планировал выйти на рамочное соглашение по мирному договору на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июне 2019 года, когда в Осаке будет проходить саммит «Большой двадцатки». При этом, как пишет агентство, после встречи с Путиным в январе стало ясно, что это неосуществимо, так как не было значительного прогресса. Как указал один из источников агентства, решить многолетнюю проблему за несколько месяцев невозможно.

Агентство также отмечает, что ситуация с переговорами привела к негативной реакции российской общественности.

Итогом переговоров в Москве, которые прошли 22 января, стала договоренность о продолжении диалога о мирном договоре на уровне министров иностранных дел. Диалог ведется на основе совместной декларации от 1956 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров Путина и Абэ заявил, что Москва не зафиксировала каких-либо изменений в позиции Токио по мирному договору, позиция России также не изменилась. Правительство Японии подтвердило, что Токио не изменил свою базовую позицию, которая заключается в том, что четыре острова являются «исконной территорией» Японии.

 

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