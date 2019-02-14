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Происшествия
14.02.2019 09:43
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Полиция нашла хулиганов с «Обводного канала». Со «струйным бойцом» развлекались юные националисты

Студент и двое школьников задержаны по делу о хулиганстве, начало которому положила  выходка на станции петербургского метро «Обводный канал». В процессе объяснений выяснилось, что распылить газ в лица прохожим вынудила неприязнь к движению «Антифа». 

Как стало известно «Фонтанке» 14 февраля, сотрудники Центра «Э» вышли на двух 16-летних школьников и 17-летнего второкурсника Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина. Их считают участниками инцидента на платформе «Обводного канала», который произошёл 4 января текущего года.

Тогда очевидцы сообщали о десятке молодых людей в спортивной форме, устроивших потасовку с использованием перцового газа. Со стороны казалось, что сошлись два юных клуба, но полиция молодёжную драку не подтвердила. Компания оставила после себя баллончики с надписью «Средство самообороны и защиты от собак «Боец струйный пенный» и аэрозольный пистолет «Добрыня». Эффект от них оказался такой, что станцию закрывали на проветривание. По словам пассажиров, струя в лицо досталась мужчине и женщине. 

В разговоре со школьниками и будущим моряком выяснилось, что все трое являются активными участниками националистического движения FirstLine Nevograd и разделяют недовольство «Антифа». Предполагается, что именно это и толкнуло на выходку с перцем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Не исключено, что после откровений националистов оно будет дополнено. Сейчас двое из них задержаны на двое суток, а десятиклассник отправлен под домашний арест.

 

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