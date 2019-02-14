Airbus прекращает производство самого большого в мире пассажирского самолета A380

Компания Airbus прекращает производство пассажирского самолета A380. Последние поставки крупнейшего серийного авиалайнера в мире завершат к 2021 году, говорится в сообщении компании от 14 февраля.

Производство прекращается из-за решения авиакомпании Emirates сократить свой заказ на эти самолеты с 162 до 123 бортов и переключиться на покупку 40 самолетов A330-900 и 30 самолетов A350-900 из новейшего поколения гибких широкофюзеляжных самолетов Airbus.

«У нас нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам другим авиакомпаниям в последние годы. Это приводит нас к окончанию поставок А380 в 2021 году», — заявил в обращении гендиректор компании Том Эндерс.

В компании добавили, что сохранят техническую поддержку А380. «Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет, Airbus, конечно, будет оказывать полную поддержку операторам A380», — отметил Эндерс.