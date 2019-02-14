В Петербурге оштрафовали мужчину, на спор укравшего черную икру из магазина

Похитителю черной икры вынесли приговор в Петербурге. Мужчина заявил на суде, что совершил преступление на спор.

Как сообщает 14 февраля прокуратура Северной столицы, житель Подмосковья приехал в город на Неве к друзьям. С ними-то он и поспорил, что с легкостью украдет банку черной икры из магазина. Свое умение гость Петербурга попытался продемонстрировать в торговой точке Кировского района. Спрятав деликатес в карман, он уверенно прошел мимо кассы. Но это не прошло мимо охранника, который поймал спорщика и вызвал полицию.

Дело о покушении на кражу рассмотрел суд. Он назначил жителю Подмосковья 7000 рублей уголовного штрафа. На эту сумму можно купить граммов 200 черной икры.