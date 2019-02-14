Задержан бывший замминистра по развитию Дальнего Востока и замглавы Сибирского отделения РАН

Силовики задержали зампредседателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) по организационному развитию Ивана Благодыря, который также отвечал за управление имуществом организации.

Задержание прошло в Новосибирске в рамках расследования, проводимого правоохранительными органами Приморья. Его детали не уточняются. Сейчас 48-летний Благодырь доставлен во Владивосток, сообщает 14 февраля РБК со ссылкой на источники РИА Новости и ТАСС.

В Сибирском отделении РАН отказались комментировать информацию.

В 2012–2013 годах Благодырь занимал пост замминистра по развитию Дальнего Востока. В мае 2013 года стало известно, что он стал самым богатым замминистра по развитию: его доход за 2012 год составил 11,9 млн руб., сообщало агентство AmurMedia.

В декларации о доходах указывались пять земельных участков, дом площадью 392 кв. м, четыре квартиры и две дачи, пять автомобилей, включая Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, а также вездеходы, снегоходы, катера и лодки. У супруги чиновника имелись три земельных участка, два дома и четыре квартиры. Благодырь подал заявление об уходе в отставку в октябре 2013 года, писало агентство PrimaMedia.

Зампредом Сибирского отделения РАН Благодырь стал в ноябре 2017 года, также он занимался развитием проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске.