В России образуется переизбыток бензина. Сбывать топливо проблематично, спрос растет медленно

Мощности по производству бензина в России увеличились почти на 2 млн тонн, что привело к профициту. Это произошло после запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, пишет 14 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting.

Как пишет газета, до 2026 года будут модернизированы еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 млн т.

«Уже сейчас сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Но из-за того что внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках усиливается конкуренция, производителям придется решать новую задачу — искать эффективные каналы сбыта», — говорят эксперты Argus Consulting.

«Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта», — сказал старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов.

По данным Минэнерго, в 2018 году производство бензина выросло на 200 тыс. тонн до 39,4 млн тонн, а экспорт сократился на 100 тыс. тонн до 4 млн тонн.

Эксперты полагают, что на внутреннем рынке будет ужесточаться конкуренция, а резкий рост экспорта невозможен, поскольку перевалочных мощностей для светлых нефтепродуктов в северо-западных и южных портах России не хватает.

По данным Росстата, за весь 2018 год бензин подорожал на 9,4%. Рост цен на топливо оказался выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза. После резкого роста цен на топливо в конце весны и в начале лета, правительство России договорилось с нефтяниками о заморозке цены на бензин до конца года.