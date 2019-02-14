Лжеминёр лишил сна малышей в Купчино. Детский сад эвакуировали после звонка о бомбе

Телефонный хулиган отправил взрывотехников в детский сад во Фрунзенском районе Петербурга. Пока среди игрушек искали бомбу, воспитанники с воспитателями дышали свежим воздухом.

Как стало известно «Фонтанке», тревожный звонок поступил в детский сад №1 РЖД на Софийской улице вскоре после полудня 13 февраля. Снявший трубку сотрудник услышал мужской голос, который лаконично предупредил, что в помещении заложена бомба.

Испытывать судьбу персонал не стал, и здание в экстренном порядке опустело. Телефонный хулиган сорвал режим для 57 детей и сотрудников, которые гуляли до трёх часов дня. Ничего взрывоопасного сотрудники правоохранительных органов не нашли. Шутника разыскивают и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.