США не обнаружили следов присутствия российских военных в Венесуэле

В Венесуэле не увидели признаков присутствия российских военных. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Видеозапись выступления опубликована на канале комитета на YouTube 14 февраля.

«Мы видели несколько российских бомбардировщиков, прилетевших в Венесуэлу, что отображало поддержку России режиму, но они не привлеки туда российских военных — так, как они делали это в других странах», — заявил Абрамс. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России прибыли в Венесуэлу в декабре и приняли участие в учениях над Карибским морем.

На вопрос, может ли Москва применить в республике элементы гибридной войны или использовать там «транснациональные преступные организации», Абрамс подчеркнул, что «такая опасность всегда существует». «У них есть инвестиции в этот режим, в финансовом и политическом смысле, и они защищают их. Интересный вопрос: насколько далеко они зайдут?» —ответил Абрамс.

В конце января источники агентства Reuters сообщали, что бойцы российских ЧВК прибыли в Венесуэлу для охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне кризиса в республике. Россия эти данные опровергла.