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Общество
14.02.2019 08:08
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«Могу без сомнений подтвердить». Продюсер BBC рассказал, что кадры химатаки на госпиталь в Думе были постановкой

Продюсер BBC Риам Далати, отвечающий за сюжеты и материалы по Сирии, сообщил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале в городе Дума был постановочным. Об этом он 13 февраля написал в Twitter.

«После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной», — заявил он и добавил, что жертв в медицинском учреждении не было. Постановка была направлена на то, чтобы усилить эффект от происходящего.

По его словам, атака произошла, но при этом не использовался зарин. «Но мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался ли хлор», — отметил Далати.

Сообщения о химической атаке в сирийской Думе появились 7 апреля прошлого года. По версии России, их распространяла гуманитарная организация «Белые каски». Российские власти назвали произошедшее инсценировкой после того, как военные обследовали территорию Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали не менее 40 человек. США, Франция и Великобритания возложили ответственность за атаку на сирийский режим и нанесли ракетный удар по территории Сирии.​

 

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