«Лыжи благороднее». Путин покатался на склонах в Сочи с Лукашенко и его сыном

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и его сыном Николаем прервали переговоры в Сочи, чтобы встать на лыжи. Как сообщили 13 февраля в пресс-службе Кремля, президенты опробовали два километровых склона.

Всего на катание у Путина и Лукашенко ушло около часа. Российский президент ответил на вопрос журналистов о том, что он предпочитает — лыжи или сноуборд. «Лыжи благороднее», – заявил Путин. Однако уточнил, что сам, может быть, и встанет когда-нибудь на доску. Лукашенко рассказал, что катается в Сочи уже не в первый раз и считает город «родным домом».

Путин поставил точку в споре лыжников и сноубордистов: «лыжи благородней». Но не исключил, что в следующий раз опробует доску pic.twitter.com/TOnJG25wqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 февраля 2019 г.

Напомним, ранее сегодня российский и белорусский президенты начали переговоры, которые продлятся вплоть до 15 февраля. Лукашенко уже пообещал, что Белоруссия никогда не будет поставлять в Россию ни плохую водку, ни плохую закуску.