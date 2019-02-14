Русских инструкторов в ЦАР обвинили в пытках. ООН начала расследование

Международная миротворческая миссия в Центральноафриканской республике заявила, что намерена расследовать сообщение местного жителя, который заявил, что его пять дней пытали россияне. Об этом СМИ сообщают 13 февраля.

«Мы подтверждаем, что мы расследуем обвинения человека из Бамбари о том, что он подвергся задержанию и пыткам в январе этого года со стороны гражданина России», — цитирует РБК пресс-секретаря миссии ООН (MINUSCA) Владимира Монтейро.

Ранее французское агентство AFP сообщило об инциденте со ссылкой на январский доклад ООН. В отчете говорится, что граждане России пять дней пытали жителя города Бамбари. AFP пишет, что центральноафриканцу отрезали мизинец, следы ножевых порезов остались также на спине.

Агентство называет имя пострадавшего — Махамат Нур Мамаду. Журналистам он представился рыночным торговцем. Мужчина рассказал, что 11 января 2019 года правительственная армия (FACA) задержала его как участника вооруженного формирования экс-Селеки — оппозиционной действующей власти коалиции мусульман. Мамаду утверждает, что его доставили на военную базу, где русские инструкторы пытали его, пока не вмешались «силы внутренней безопасности».

«Они взяли большой нож и отрезали мой палец. Они порезали мои другие пальцы также, а потом душили меня цепью», – сказал он, добавив, что при экзекуции присутствовал переводчик FACA и несколько русских.

Бамбари — крупный населенный пункт, расположен к северо-западу от столицы страны Банги. Неподалёку находится крупнейшее в республике золотое месторождение Ндассима. 10 января здесь произошло серьёзное столкновение между контролирующими город мусульманами экс-Селеки и правительственной армией, которую обучают российские инструкторы. В бой пришлось вмешаться португальскому контингенту миссии MINUSCA. Как сообщали в ООН, горячая фаза конфликта длилась три дня, с 10 по 13 января. По меньшей мере, 6 человек были убиты и более 30 ранены.

По официальным данным, с 2018 года в Центральноафриканской республике присутствуют 170 гражданских инструкторов и 5 военнослужащих Минобороны России. В рамках мандата ООН россияне обучают правительственную армию и жандармерию. Советником президента ЦАР назначен петербуржец Валерий Захаров. Он курирует вопросы национальной безопасности и от лица правительства ведёт переговоры с повстанческими группировками, которые контролируют 80 процентов страны.

Летом 2018 года в ЦАР были убиты трое российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко ехали в Бамбари, но по невыясненным причинам изменили маршрут. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.

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