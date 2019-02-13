«Встала на путь плотской похоти и отбросила монашеское одеяние». Британские историки нашли историю о монахине, инсценировавшей свою смерть

Британские историки обнаружили в архивах Йоркского университета историю о монахине Джоан из Лидса, которая может претендовать на сюжет для авантюрного романа. Об этом 13 февраля пишет N+1.

Историю нашли в одном из томов реестра, в котором рассказывается о делах Йоркских архиепископов с 1304 по 1405 годы. Запись о монахине сделана в 1318 году. Архиепископ Уильям Мелтон (первый в истории Лорд-хранитель Малой королевской печати) пишет викарию в городок Беверли о бенедиктинской монахине Джоан из Лидса, которая сбежала из монастыря Святого Климента. По словам священнослужителя, Джоан «нагло отбросила правила благопристойности и скромность, присущую ее полу» и симулировала болезнь, а потом и смерть. Монахиня с помощью помощниц сделала чучело, которое и похоронили вместо самой Джоан. А после инсценировки своей смерти монахиня, как пишет Мелтон, встала на «путь плотской похоти, вдали от бедности и послушания. Она нарушила свои клятвы и отбросила монашеское одеяние. Теперь она подвергает опасности свою душу и навлекает позор на весь орден». Финала у истории нет — других записей о Джоан из Лидса пока найти не удалось.