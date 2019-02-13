18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +4
$ 65.68р
74.39р
02:30 14.02.2019
Расширенный поиск

Общество
14.02.2019 00:49
Печать

«Встала на путь плотской похоти и отбросила монашеское одеяние». Британские историки нашли историю о монахине, инсценировавшей свою смерть

Британские историки обнаружили в архивах Йоркского университета историю о монахине Джоан из Лидса, которая может претендовать на сюжет для авантюрного романа. Об этом 13 февраля пишет N+1. 

University of York

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Историю нашли в одном из томов реестра, в котором рассказывается о делах Йоркских архиепископов с 1304 по 1405 годы. Запись о монахине сделана в 1318 году. Архиепископ Уильям Мелтон (первый в истории Лорд-хранитель Малой королевской печати) пишет викарию в городок Беверли о бенедиктинской монахине Джоан из Лидса, которая сбежала из монастыря Святого Климента. По словам священнослужителя, Джоан «нагло отбросила правила благопристойности и скромность, присущую ее полу» и симулировала болезнь, а потом и смерть. Монахиня с помощью помощниц сделала чучело, которое и похоронили вместо самой Джоан. А после инсценировки своей смерти монахиня, как пишет Мелтон, встала на «путь плотской похоти, вдали от бедности и послушания. Она нарушила свои клятвы и отбросила монашеское одеяние. Теперь она подвергает опасности свою душу и навлекает позор на весь орден». Финала у истории нет — других записей о Джоан из Лидса пока найти не удалось.

York Archbishops' Register

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
13.02.2019 12:21

Setl Group приступил к строительству нового детского сада в ЖК «Лондон»

Setl Group начал строить второй детский сад на 190 мест в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Он разместится между д.1 на Английской ул. и уже строящимся детским садом. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.
ГК «Эталон»
13.02.2019 11:25

Три банка аккредитовали ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Сбербанк», ВТБ (ПАО) и СМП Банк аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
«Аквилон Инвест»
13.02.2019 10:54

Еще один банк аккредитовал ЖК «Q-мир» в Московском районе

Жилой комплекс «Q-мир», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от метро «Московская», получил аккредитацию Газпромбанка.
12.02.2019 14:38

«Алмаз – Антей» подводит итоги программы выявления лидеров трудовых коллективов

Около пятидесяти победителей программы из числа сотрудников предприятий холдинга, участвуют в семинарах и практических занятиях, организованных Научно-образовательным центром СЗРЦ.
ГК «Эталон»
12.02.2019 14:17

«Эталон ЛенСпецСМУ» завершает монолитные работы на ЖК «Дом на Блюхера»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство ЖК «Дом на Блюхера», расположенного в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
12.02.2019 11:22

Квартиры с любимыми европланировками

Ко Дню всех влюбленных компания «Лидер Групп» предлагает современные квартиры евроформата на особых условиях.
СК «Полис Групп»
12.02.2019 11:21

Введен в эксплуатацию дом №8 ЖК «Вернисаж» от ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию восьмого корпуса ЖК «Вернисаж», полностью завершив строительство проекта.
OOO "Лидер Групп"
11.02.2019 17:42

Мартовское удорожание в ГК «Лидер Групп»

С 1 марта 2019 года стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов», а также в комплексе AEROCITY. Успейте купить по старой цене!
Компания Л1
11.02.2019 15:46

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

7 февраля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в банке ВТБ.
Setl City
11.02.2019 15:20

В ЖК «GreenЛандия» открылись новые магазины

Новые магазины продуктов, медицинский офис и салон красоты открылись в корпусах жилого комплекса «GreenЛандия» по адресу ул. Шувалова, 23, 25 к.1 и Воронцовский бульвар, 18.
ПАО «Группа ЛСР»
11.02.2019 15:08

«Группа ЛСР» вывела на рынок новый дом в проекте «Новая Охта»

Компания расширила предложение во второй очереди жилого комплекса «Новая Охта», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Открыты продажи в доме №17 общей площадью почти 11 тыс. кв. м.
OOO "Лидер Групп"
11.02.2019 12:51

Утверждено месторасположение станции метро «Шкиперская»

Городские власти утвердили месторасположение станции метро «Шкиперская» (она же «Гавань»). Павильон запланирован на перекрёстке Наличной улицы и Шкиперского протока.