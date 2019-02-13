Следователи начали проверку после того, как матери-одиночке пришлось выкупить в самолёте 11 мест для двух детей с инвалидностью

Уральский следственный комитет на транспорте проводит проверку по факту инцидента на авиарейсе Utair направлением «Курган – Москва». Матери двух детей с инвалидностью пришлось выкупить 11 мест, так как один ребёнок был лежачим, а второй в гипсе. О начале проверки сообщили 13 февраля в СКР.

Авиакомпания потребовала забронировать девять мест для одного ребёнка, которого можно было транспортировать только лёжа, и ещё два для второго, у которого была загипсована нога. В итоге мать-одиночка по имени Наталья отдала за билеты 60 тысяч вместо 16-ти. Женщине пришлось обратиться в «Русфонд», чтобы покрыть расходы, но там ей отказали.

В авиакомпании объяснили инцидент требованиями безопасности и правилами, регламентирующими перевозку маломобильных детей. В частности, компания была обязана установить в салоне специальные 140-килограммовые носилки, «чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки».