Петербуржец погиб во Вьетнаме, спасая человека

Турист из Петербурга Руслан Гриценко погиб на отдыхе во Вьетнаме, спасая тонущего человека. Об этом 13 февраля пишет 47news.

Подпорожский журналист Петр Васильев, товарищ погибшего, подтвердил изданию информацию о несчастном случае. Он уточнил, ссылаясь на рассказ вдовы Гриценко, что 12 февраля на пляже начал тонуть пожилой россиянин, которого и бросился спасать Руслан. В итоге оба мужчины утонули. В местных СМИ пишут, что погибшие якобы злоупотребляли алкоголем, однако вдова Гриценко это отрицает.

Сейчас решается вопрос о доставке тела погибшего на родину. Его супруга должна вернуться 16 февраля.