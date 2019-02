NASA оставила попытки связаться с брошенным на Красной планете марсоходом. Его миссия продлилась 15 лет

NASA объявила об окончании самой успешной марсианской миссии, главным героем которой был марсоход Opportunity («Возможность»). 13 февраля он в очередной раз не вышел на связь.

О последней попытке выйти на связь с аппаратом сообщила в твиттере участница проекта Таня Харрисон. В конце своего сообщения она поставила эмодзи в виде разбитого сердца – Opportunity проработал на Марсе около 15 лет и преодолел более 45 километров, хотя изначально его миссия была рассчитана всего на 90 марсианских суток (одни сутки на Красной планете равны 24 часам 39 минутам). Анализ данных об образцах почвы из первого же посещенного марсоходом кратера позволил ученым заключить, что часть плато когда-то была соленым океаном.

Spent the evening at JPL as the last ever commands were sent to the Opportunity rover on #Mars. 💔



There was silence. There were tears. There were hugs. There were memories and laughs shared.#ThankYouOppy #GoodnightOppy pic.twitter.com/JYRPtKZ8T5