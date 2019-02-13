Американские сенаторы подготовили новый проект антироссийских санкций. Рубль пошел вниз

Американские сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект санкций против России. Ограничения должны стать ответом на то, что Москва якобы вмешивалась в выборы других стран. Также их связывают с украинским конфликтом.

Как сообщает 13 февраля агентство Reuters, речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга. Сенаторы рассчитывают ввести санкции и против проектов по сжижению природного газа (СПГ) за пределами страны.

Также санкции предлагается распространить на физические лица, «связанные с Владимиром Путиным и замешанные в коррупции». Помимо прочего, сенаторы хотят наложить ограничения на российский судостроительный сектор из-за задержания украинских кораблей в районе Керченского пролива. Также санкции грозят 24 сотрудникам ФСБ, которых считают причастными «к нападению в Керченском проливе».

«Россия продолжит наступать, пока не встретит решительный отпор», – так Менендес прокомментировал документ. Грэм его поддержал: «Путин должен прекратить вмешиваться в американские выборы, отказаться от кибератак, уйти с Украины и прекратить попытки посеять хаос в Сирии».

Отметим, после появления этой новости рубль начал падать на торгах. Так, доллар в 22.40 стоил 66,42 руб. (подорожание примерно на 50 копеек по сравнению с дневным уровнем). Курс евро на 22.40 составляет 74,84 руб. (подорожание примерно на 60 копеек).

При этом законопроект еще далеко не принят — его должны поддержать обе палаты конгресса и подписать Дональд Трамп.

Это второе предложение по антироссийским санкциям от Грэма и Менендеса. Первое было опубликовано в августе, но не получило поддержки. Оно предусматривало ограничения на покупку российского государственного долга, возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.