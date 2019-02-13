Происшествия
«Это через посредника было». Бывшая жена Цеповяза жалуется на угрозы с его стороны, она отсудила у экс-супруга более 4 млн
Бывшая жена члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя пожаловалась в полицию на угрозы со стороны экс-супруга. Об этом она сама 13 февраля рассказала телеканалу 360.
«Это были звонки на телефон. Я лично с этим человеком не общалась. Угрозы якобы просили мне передать, поэтому я прокомментировать тут ничего не могу. Это через посредника было. Еще не началось расследование. Не готова это обсуждать», — уточнила Стришняя.
Ее адвокат подтвердил РБК, что Наталья Стришняя обратилась в полицию и по ее завялению проводится проверка. Напомним, в январе Кущевский районный суд Краснодарского края встал на сторону Стришней в споре с мужем — она получила 4,3 млн рублей в рамках бракоразводного процесса.
Справка:
Вячеслав Цеповяз в последнее время прославился благодаря попавшим в Интернет фотографиям, на которых он, отбывая наказание в колонии, ест крабов, икру и шашлык, пользуется телефоном. Позднее арестант назвал снимки «подделкой». Глава Амурского УФСИН получил дисциплинарное наказание.
Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за тяжкие и особо тяжкие преступления в составе Кущевской банды. Дело банды начали расследовать после убийства в станице Кущевской 12 человек (в том числе девятимесячного ребенка) в доме фермера Сервера Аметова. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 годы. Главаря банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он умер в СИЗО, не дожив до вступления приговора в силу.