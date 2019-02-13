«Это через посредника было». Бывшая жена Цеповяза жалуется на угрозы с его стороны, она отсудила у экс-супруга более 4 млн

Бывшая жена члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя пожаловалась в полицию на угрозы со стороны экс-супруга. Об этом она сама 13 февраля рассказала телеканалу 360.

«Это были звонки на телефон. Я лично с этим человеком не общалась. Угрозы якобы просили мне передать, поэтому я прокомментировать тут ничего не могу. Это через посредника было. Еще не началось расследование. Не готова это обсуждать», — уточнила Стришняя.

Ее адвокат подтвердил РБК, что Наталья Стришняя обратилась в полицию и по ее завялению проводится проверка. Напомним, в январе Кущевский районный суд Краснодарского края встал на сторону Стришней в споре с мужем — она получила 4,3 млн рублей в рамках бракоразводного процесса.