Петербург надеется получить на нацпроекты почти 4 млрд из федерального бюджета

Смольный рассчитывает получить 3,7 млрд рублей на нацпроекты из федерального бюджета. Больше всего — на демографию.

Как рассказали «Фонтанке» 13 февраля в комитете финансов, 3,7 млрд, заложенные в федеральном бюджете 2019 года, составляют 4% от всех средств, которые город намерен направить на достижение показателей, установленных указом президента. Львиная доля — 2,3 млрд — пойдет на нацпроект «Демография», 1 1 млрд — на «Здравоохранение». Остальное распределят между поддержкой малого и среднего предпринимательства, культурой, экологией и образованием. Вскоре после появления указа глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что целевые показатели аналогичных указов 2012 года так и не были достигнуты.

Напомним, достижение социально-экономических показателей, заложенных в майский указ президента РФ 2018 года, реализуется через 12 нацпроектов вплоть до 2025 года. Их общий бюджет составляет почти 26 трлн рублей, из которых 13 трлн выделяет федеральная казна, около 5 трлн — регионы, а остальное — внебюджетные источники и государственные внебюджетные фонды.

Общие доходы бюджета Петербурга в 2019 году должны составить 590 млрд рублей. На безвозмездные поступления из федбюджета приходится около 11,8 млрд.