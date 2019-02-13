СКА обыграл «Спартак». 20-летний форвард армейцев забил первый гол в КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» в Москве 13 февраля. Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.

Голы забили Ярно Коскиранта (34 минута) и Михаил Мальцев (43). Отметим, что для 20-летнего Мальцева эта шайба стала первой в КХЛ. Ранее в этом сезоне он сыграл восемь игр. Матч на ноль отыграл вратарь Магнус Хелльберг.

Возвращаемся с нашего мини-выезда с победой! Отдельные поздравления с сухарем для Магнуса и с первым голом за СКА – Михаилу Мальцеву 👍🏻 #СПРСКА pic.twitter.com/7n4SuTVkOP — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 февраля 2019 г.

На счету СКА теперь 95 очков после 58 матчей. Армейцы с Невы все еще идут на втором месте в Западной конференции. Лидирует ЦСКА с 98 очками.