Происшествия
«Сенатор с иронией отнесся к тому, что от него сразу отвернулись». Адвокат Арашукова рассказала, что переводчик ему был не нужен
Задержанный по подозрению в организации убийств сенатор Рауф Арашуков не просил предоставлять ему переводчика, как сообщали ранее СМИ. Об этом 13 февраля написала в своем Facebook адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы политика.
Она уточнила, что Арашуков продолжает настаивать на заказном характере обвинений. Ставицкая подчеркнула, что русским языком сенатор «владеет отлично».
«Все «сливы» в СМИ о том, что сенатор якобы попросил переводчика — банальная неправда. Думаю,что эта информация была распространена, чтобы представить Арашукова недалеким, неумным человеком,способным на убийства. На самом деле, Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том,что в переводчике не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе», – пишет Ставицкая и публикует фотографию отрывка из протокола.
Также Ставицкая заявила, что информация о том, что у Арашукова якобы нет образования далека от истины. По словам адвоката, сенатор производит впечатление «умного и образованного человека».
«Сенатор с иронией отнесся к тому, что, как только с ним случилась беда, от него сразу отвернулись Тина Канделаки, Волочкова, Басков, Киркоров и т. д. Сказал,что они сделали выбор и это на их совести!», – подытожила Анна Ставицкая.
Справка:
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января на заседании Совфеда. Его лишили неприкосновенности. По версии следствия, парламентарий причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Отец арестованного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.