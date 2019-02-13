«Сенатор с иронией отнесся к тому, что от него сразу отвернулись». Адвокат Арашукова рассказала, что переводчик ему был не нужен

Задержанный по подозрению в организации убийств сенатор Рауф Арашуков не просил предоставлять ему переводчика, как сообщали ранее СМИ. Об этом 13 февраля написала в своем Facebook адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы политика.

Она уточнила, что Арашуков продолжает настаивать на заказном характере обвинений. Ставицкая подчеркнула, что русским языком сенатор «владеет отлично».

«Все «сливы» в СМИ о том, что сенатор якобы попросил переводчика — банальная неправда. Думаю,что эта информация была распространена, чтобы представить Арашукова недалеким, неумным человеком,способным на убийства. На самом деле, Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том,что в переводчике не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе», – пишет Ставицкая и публикует фотографию отрывка из протокола.

Также Ставицкая заявила, что информация о том, что у Арашукова якобы нет образования далека от истины. По словам адвоката, сенатор производит впечатление «умного и образованного человека».