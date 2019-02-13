Росприроднадзор исследует сбросы в Охту снега и реагентов. Возбуждено дело об административном правонарушении

Сброс грязного снега в Охту в Красногвардейском районе Петербурга грозит виновникам административным наказанием. Дело о правонарушении 13 февраля возбудил Роспотребнадзор по Северо-Западу.

Снежные массы утилизировались нехитрым, но запрещённым способом с территории площадки на Уткином проспекте, 15 – просто скидывались в реку. Жители комплекса «Зима Лето» на проспекте Энергетиков уже обращались в Росприроднадзор в январе, и инспекторы готовились со дня на день вынести собственнику площадки предупреждение. Однако 12 февраля в соцсетях появилось видео, на котором снег, лежащий в акватории реки, посыпают реагентами.

Вновь открывшиеся обстоятельства вынудили департамент возбудить дело об административном правонарушении, а именно нарушении требований к охране водных объектов, загрязнении ледяного покрова. 15 февраля специалисты Росприроднадзора поедут к Охте и возьмут пробы. В ходе расследования станет ясно, кто понесёт ответственность за сброс снега и реагентов.