Экс-ректору аграрного университета, якобы растратившему 36 млн рублей, снова продлили арест

Пушкинский районный суд Петербурга продлил арест бывшему ректору Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову. Он останется под стражей до 13 апреля. Об этом 13 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, по версии следствия, ректор Аграрного университета в 2011 году инициировал заключение госконтракта с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут. Деньги, перечисленные со счёта вуза на счёт некоммерческой организации, Ефимов якобы потратил по своему усмотрению.

Экс-ректора обвинили в растрате 16 ноября. Ещё через 3 дня он был арестован. В декабре избранную меру пресечения продлили. Кроме того, Пушкинский суд наложил арест на всё имущество обвиняемого, этого бы хватило, чтобы покрыть всего лишь половину растраченного.