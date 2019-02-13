На юго-востоке Ирана подорвали автобус с элитными войсками. Погибли минимум 20 человек

Автобус элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подорвали на юго-востоке Ирана. Об этом 13 февраля сообщает агентство IRNA.

Мина была заложена по дороге следования автобуса. Из-за взрыва 20 человек погибли, еще 20 получили ранения, сообщили официально в КСИР. В СМИ пишут о большем числе погибших – от 27 до 41. В автобусе, по предварительным данным, было 45 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль».

СМИ: число жертв теракта в Иране увеличилось до 41 человек https://t.co/SVQ1guSkSc pic.twitter.com/vvIexOFOoC — IRNA Русский (@irnarussian) 13 февраля 2019 г.

Отметим, эта группировка была сформирована в 2012 году членами другой террористической организации – «Джундалла». Лидера последней казнили иранские спецслужбы еще в 2010 году.