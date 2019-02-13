Курьеров в Невском районе напугала посылка с 40 гранатами. ОМОН нашёл в коробке муляжи для страйкбола

Бойцы ОМОНа в Петербурге вскрыли посылку, которая не на шутку испугала работников курьерской службы доставки в Невском районе. Как сообщает 13 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, коробка вызвала подозрение после проверки на интроскопе. На мониторе высветились предметы, напоминающие боевые гранаты. Уехать они должны были в Якутию.

Дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии осмотрела содержимое посылки. "Боевые" гранаты на деле оказались имитационными образцами для игры в страйкбол. Набор дополняли макеты гранат Ф-1, РГД-5 и РГН. Специалисты насчитали около 40 единиц бутафорских боеприпасов.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти отметили, что опасности в таких посылках, конечно, нет, но для их перевозки существуют определённые правила. Так, к посылке со страйкбольным снаряжением необходимо приложить заключение баллистической экспертизы о том, что оружие не огнестрельное и его нельзя в таковое переделать.