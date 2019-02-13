Лидер псковского «Яблока» Шлосберг: Обыски в моём кабинете – это попытка уничтожения партии в регионе

Руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного собрания Лев Шлосберг считает обыск в своём рабочем кабинете незаконным. Об этом 13 февраля политик рассказал «Фонтанке».

«Следователи работают в рамках уголовного дела о якобы незаконной агитации. Оно было возбуждено 5 сентября 2018 года УВД Псковской области, расследуется управлением СК. Обыски в моём служебном помещении укладываются в логику решения задачи политического давления на партию в регионе. Накануне прошлогодних губернаторских выборов на тот момент полпред президента по СЗФО Александр Беглов на совещании в администрации Псковской области в присутствии на тот момент врио губернатора Михаила Ведерникова и руководителей силовых структур региона поставил задачу политического уничтожения псковского «Яблока». Визит следователей не является для меня неожиданностью. После выборов я был уверен, что следователи придут в офис. Считаю, что их действия незаконны, поскольку это помещение – рабочий кабинет депутата областного собрания депутатов. Для обыска необходимо специальное решение суда. Этой санкции суда у следователей нет. Они ищут компьютер, на котором была изготовлена листовка, призывающая избирателей не поддерживать ни одного из кандидатов в губернаторы Псковской области, каждому поставить по кресту. Кроме того, они ищут компьютеры, на которых были изготовлены видеоматериалы с аналогичным призывом. Дальнейшие свои действия я согласую с адвокатами по результатам обыска. Он продолжается», – рассказал Шлосберг.

Депутат уточнил, что он считает незаконным и само возбуждение уголовного дела о незаконной агитации. Это первый случай в России возбуждения уголовного дела за призыв испортить бюллетень.

Выборы главы Псковской области в сентябре 2018 года выиграл кандидат от «Единой России» Михаил Ведерников. Кандидат от партии «Яблоко» Виталий Аршинов отказался от участия в выборах за два месяца до голосования. Яблочники объясняли отказ давлением на Аршинова, который является главой Плюсского района Псковской области.

Лев Шлосберг не связывает сегодняшний обыск в своём кабинете с обыском и допросами бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светланы Прокопьевой. Шлосберг в прошлом был главным редактором и директором газеты. На прошлой неделе Прокопьева стала подозреваемой по статье «Оправдание терроризма». ОБСЕ призвала власти РФ снять обвинения с журналистки.

Ранее главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин сообщил «Фонтанке», что силовики изучают содержимое не только техники депутата, но и всей внутренней сети офиса, который «Яблоко» делит с журналистами.