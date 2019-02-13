Посольство РФ в Британии объяснило разработку Лондоном новых антироссийских санкций

Посольство России в Великобритании назвало активное участие Лондона в разработке новых антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе попыткой ухудшить отношения Москвы и Брюсселя после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя сообщения о готовящихся совместных антироссийских санкциях ЕС и США.

"Великобритания, находясь на пороге выхода из Евросоюза, в очередной раз пытается не просто беспочвенно раскрутить санкционную спираль в отношении России, но и вовлечь в свои планы другие европейские государства, дабы максимально осложнить нормализацию отношений России и ЕС после Brexit", – сказал дипломат.

"Не удивлены такой активной позицией официального Лондона. Подобные призывы четко вписываются в антироссийскую линию нынешнего консервативного правительства, предпочитающего нормальному, цивилизованному общению с нашей страной разговор исключительно языком ультиматумов и санкций, – отметил представитель посольства. – Хотели бы вновь напомнить британцам, что события в Керченском проливе стали результатом провокации, организованной Киевом. Участвовавшие в ней украинские корабли сознательно и демонстративно проигнорировали существующую многие десятилетия процедуру прохода через пролив, не реагировали на запросы нашей пограничной службы".

Во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Брюссель и Вашингтон работают над новыми санкциями в отношении Москвы в ответ на задержание Россией украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.