Движение «За права человека» вновь включили в реестр иноагентов

Минюст России включил движение Льва Пономарева «За права человека» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении Минюста от 13 февраля.

«12 февраля 2019 г. Минюст России в соответствии с Федеральный законом «О некоммерческих организациях» включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что факт соответствия движения признакам НКО, выполняющим функции иностранного агента, был установлен во время проведения Минюстом внеплановой документарной проверки.

Движение «За права человека» во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Тогда Минюстом проводилась внеплановая документарная проверка этой организации, в ходе которой и было установлено, что движение прекратило выполнять функции иностранного агента.