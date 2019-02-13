После падения глыбы с крыши дома на Васильевском острове возбудили уголовное дело. Травму головы получил кинооператор на пенсии

Уголовное дело возбудили после падения наледи на голову пенсионера на Васильевском острове в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 13 февраля рассказал сын пострадавшего Антон.

Происшествие квалифицировали по части второй 118-й статьи УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Производство возбудили 8 февраля.

По словам сына пострадавшего, его отец сейчас находится в стабильном состоянии, в лечении наблюдается положительная динамика.

70-летнего кинооператора на пенсии Сергея Левашова увезли в Мариинскую больницу с 12-й линии Васильевского острова 31 января. На горожанина с крыши 29-го дома упала сосулька, у него диагностировали серьёзную травму головы. Администрации Василеостровского района почти неделя потребовалась, чтобы подтвердить произошедшее. Обслуживает дом управляющая компания «Мир».