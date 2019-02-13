Петербургского девелопера Скигина после 20 обысков доставили в СК. У основателя казино «Вулкан» интересуются игоркой

В Следственный комитет на Мойку оперативники привезли серьезного бизнесмена Владимира Скигина. Вместе с ним в соседнем кабинете на Мойке находится его партнер Александр Моторин. В это время по Петербургу проходят 20 обысков по салонам «Вексельной системы "Нева"». Коммерсантов начали допрашивать по новому делу о незаконной игорной деятельности, которое может перерасти в более опасный состав. «Фонтанка» вспомнила, что оба предпринимателя стояли у истоков практически легендарной сети казино «Вулкан».

По информации «Фонтанки», после обысков, начавшихся днем 13 февраля в офисах «Вексельной системы "Нева"», оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД привезли в Следственный комитет Петербурга двух бизнесменов. Это 53-летний Владимир Скигин и 49-летний Александр Моторин. Причем Скигина встретили в офисе на Косой линии, 16, Васильевского острова, где обыскивали ООО «Вексельная система "Нева"». Заметим, что там же находится офис бизнесмена, откуда он руководит несколькими девелоперскими проектами. Что касается Александра Моторина, то его побеспокоили, когда он ехал за рулем.

Как стало известно «Фонтанке», Следственный комитет проводит 20 обысков. Мероприятия идут на Пулковской улице, 10, Колокольной, 14, Елизарова, 12, Гжатской, Большевиков, Гражданском проспекте и в других районах Петербурга.

Заметим, Владимир Скигин – брат скончавшегося в Ницце в начале нулевых крупного петербургского бизнесмена Дмитрия Скигина. Того самого, который в 1996 году вместе с компаньонами Ильёй Трабером и Сергеем Васильевым вошел в совет директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» с причалами, резервуарным парком и железнодорожными эстакадами в Большом порту Санкт-Петербурга. После смерти Дмитрия Скигина управлять ПНТ стал его 23-летний сын Михаил Скигин.

По данным «Фонтанки», Владимира Скигина и Александра Моторина допрашивают по уголовному делу, возбужденному по части третьей статьи 171.2 УК «Незаконные организация и проведение азартных игр».

По информации «Фонтанки», по Петербургу расположены около 15 салонов «Вексельной системы "Нева"», где посетители могут заработать или проиграть, что, по версии следствия, считается ширмой для подпольных игровых залов.

Оба доставленных в СК не последние коммерсанты Петербурга.

В 90-е годы Владимир Скигин был совладельцем сети казино «Вулкан». Игровые залы с красной литерой Л, стилизованной под треснувший горный пик с вырывающейся звездной лавой, манили попытать удачу и работяг с полушкой, и дельцов с контрактами. В нулевые «Вулкан» самый узнаваемый в Петербурге бренд индустрии развлечений. Специфика индустрии развлечений подразумевает частую смену юрлиц. Официально сеть прекращает свою работу летом 2009 года, когда «Вулкан» уже был частью глобального оператора казино Ritzio Entertainment Group предпринимателя федерального масштаба Олега Бойко. С квадратных метров «Вулкан» ушел в Интернет, где уже работали десятки сайтов, отсылающих к топ-бренду.

В начале десятых годов выходцы из игорного бизнеса ищут новые ниши. Владимир Скигин находит себя в жилищном строительстве. В прессе он дает комментарии как эксперт рынка недвижимости и совладелец УК «Сателлит Девелопмент». Компания известна проектами элитного жилого комплекса Ново-Сергиево в Красносельском районе Петербурга, культурно-досугового центра FORest-park в Металлострое, проектом Portland с логистическим центром сельскохозяйственной продукции «Агрополис» в промзоне Предпортовая-3.

К землям Portland примыкает вертодром «Хели-Драйв», идеологом которого является бизнесмен Иван Яценко. Собственно Иван Яценко в прошлом и сам один из совладельцев ООО УК «Сателлит Девелопмент». Сегодня, по данным системы «СПАРК Интерфакс», УК на 50% принадлежит Виктору Амирову (в прошлом гендиректор сети «Вулкан»), а ещё на 50% Александру Моторину. Владимира Скигина с «Сателлит Девелопмент» роднит адрес бизнес-центра на Косой линии, 16. По нему же зарегистрированы ООО «Строительство и развитие» и ООО «Стройпрофиль», совладельцем которых является Скигин. Здесь еще одна фирма, в учредителях которых Яценко и Моторин, – ООО «Перспектива Девелопмент».

Что касается Александра Моторина, то, когда сеть «Вулкан» процветала, он уже был рядом со Скигиным. Моторин обладал не только отличными навыками кикбоксера, но и обширными связями в спортивном сообществе Павла Кудряшова. Эти два фактора и давали ему конкурентные преимущества на мощном тогда рынке силового предпринимательства. В свое время вместе с Яценко он участвовал в становлении «Хели Драйв», но сегодня не имеет отношения к этой структуре.

Наши собеседники в ГУ МВД говорят, что в Следственном комитете не исключают и возбуждение опасной для фигурантов 210-й статьи УК «Организация преступного сообщества».