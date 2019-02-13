“Вот тут и ночую”: как рабочие на стройке поликлиники в Красном Селе вторую неделю ждут обещанных денег

Утром 13 февраля в здании строящейся посреди Красного Села поликлиники рабочие устроили сидячую забастовку, чтобы добиться денег за выполненные работы. По средам объект посещают заказчики из Смольного, так что внимание к проблеме строителям привлечь удалось.

Антон Ваганов/Архив

«Вот здесь и ночую», – 48-летний шпаклевщик по имени Роман показывает на дверь кабинета третьего этажа, который занят под бытовку. Дверь добротная, железная, с дверным глазком. Практически квартира. Внутри теплая одежда на деревянной скамейке, импровизированный столик, чистая посуда.

Роман появился на стройке вместе с одной из бригад отделочников, нанятых в январе. Раньше снимал квартиру в Выборге, а с начала февраля платить за жилье стало нечем, перебрался в недостроенную поликлинику и с тех пор поселился на работе. Сам из Ульяновска, приехал в Петербург подзаработать. Остальные в бригаде – местные. Но на объекте сегодня только трое: Роман, 25-летний Николай и его сверстник бригадир Максим.

«Решили сегодня не работать, может, это поможет добиться денег, – объясняет Максим. – Обидно и за себя, и за всех 60 человек, что сейчас на объекте, и за красносельчан, которые ждут поликлинику».

Здание поликлиники для взрослых на 600 пациентов в переулке Щупа пять лет назад начинало строить ЗАО «Балтстрой» Дмитрия Михальченко. В трехэтажном здании должны поместиться отделения травматологии, стоматологии, реабилитации и женская консультация. Однако в 2015 году объект заморозили, а попавший в беду вместе со всей империей Михальченко подрядчик ушел со стройки. В ноябре 2017 года ООО «Капитал стройиндустрия» выиграло конкурс Фонда капстроительства на завершение работ стоимостью 465 млн рублей. По его условиям, достроить и сдать объект надо было к 10 декабря 2018 года. Но спустя год стало понятно, что проект идет не так, как планировалось, и в ноябре 2018 года допсоглашением было согласован перенос срока до декабря 2019 года. А денег из бюджета за весь минувший год подрядчику дали всего ничего — 14 млн рублей.

Сегодня утром ворота стройки стоят нараспашку, сторожа в будке не видно, у пандуса для колясок – два черных лакированных лимузина. По средам долгострой посещают представители правительства Петербурга, подъезжает руководство «Капитал стройиндустрии» и главные субподрядчики.

Находим на территории бригадира Максима. Говорит, чтобы увидеть фронт работ его бригады, надо подняться на самый верх. Крыло поликлиники, за которое отвечают его восемь отделочников, скрывается за откуда-то принесенной старой школьной дверью с надписью «Математика».

Фото: Алексей Дмитриев

Сразу за ней – гора нетронутых голубых мешков со шпаклевкой.

«Если бы знали чиновники, что шпаклевку нам привозят со школы в Пушкине, а грунтовку – с Лебяжьего! – отпускает комментарий Максим. – Похоже, прямо с рук покупают».

Встречаем его коллег, Романа и Николая, они показывают, в каком состоянии им достались стены, полы и потолки после предыдущих рабочих. Видимо, от «Балтстроя». На полу местами трещины и лужи из-за подтеков с потолка. На потолке – скрещенные не по ГОСТу линии электропроводки.

Фото: Алексей Дмитриев

«Нас взяли по объявлению на «Авито» 24 января, обещали, что через три-четыре дня будет аванс в 30%, – рассказывает отделочник Николай. – Ждем до сих пор». 30% – это примерно 130 тысяч рублей. Договора лично с ними, говорит Николай, пока так и не заключили. Еще ждут свежих материалов, так как старая шпаклевка, с истекшим сроком годности, которую дали заказчики, плохо ложится на стены: «Видите, песчинки проступают – потом обои будут отваливаться».

Этажом ниже – ровно такая же бытовка, только внутри людно: человек пять сидят, читают смартфоны. «Бригадир говорит, что мы сегодня тоже не работаем», – объясняет один из них. Имена не называют. Молодые ребята родом из Белоруссии, приехали шабашить. Всем, говорят, тоже обещали аванс от стоимости работ примерно на ту же сумму и тоже пока не дали.

Фото: Алексей Дмитриев

– А сколько всего денег собирались заплатить и за что именно?

– Сколько сделаем: шпаклевать, красить, клеить обои. Чисто сдельщина.

– То есть сначала надо закрыть какой-то объем работ, потом только получите аванс?

– У нас уже приняли начальный объем, а денег нет.

Бригадира на месте нет. Один из молодых людей уточняет: вчера-сегодня их впервые позвали подписать договоры.

Еще одна бригада сегодня просто решила оставаться дома. «Они все вместе на одной машине в прошлые дни приезжали, звонили сегодня: денег на бензин нет», – уточняет Николай.

Всего на объекте, говорят рабочие, сейчас трудится где-то 60 человек. Корреспонденты «Фонтанки» застали на месте где-то 20 – 30.

Самую большую бригаду из двадцати человек остальные называют «дагестанцами». Но на вид сборная солянка из Средней Азии и с Кавказа. На вопросы не отвечают, от камеры телефона шарахаются, хотя к нашему разговору с местными прислушиваются.

Забастовка – специфическая. Рабочие говорят: нам все равно велели сегодня особо не «шоркаться» по коридорам, потому что начальство придет смотреть ход работ. Вдруг кому из чиновников захочется подняться из комнаты первого этажа, где обычно проходят производственные совещания, на этажи выше?

«Кстати, совещание как раз сейчас начнется, давайте зайдём», – предлагает Максим. Никто из остальных работяг к нам присоединиться не решается.

За такой же железной дверью, как у бытовки-ночлежки Романа, но на первом этаже, и правда большой стол с документами, на стенах – планы этажей. В комнате тесно, всего набилось человек пятнадцать. Те, что в куртках побогаче, сидят на стульях.

Фото: Алексей Дмитриев

Среди них вице-губернатор по строительству Николай Линченко и глава комитета по строительству Леонид Кулаков.

«Вы кто такие, кто разрешил зайти и фоткать?! Илья, снимай их на видео тоже», – быстро распоряжается один из сидящих. Илья – массивный молодой человек во главе стола, начальник участка.

Максим пытается объяснить совещанию, чего добивается для своих людей: свежих материалов, обещанного аванса, подписания договора.

– Два бригадира, Владимир и Юрий, били себя в грудь, что деньги в понедельник будут!

– Есть акты, что у вас уже приняли работы и они выполнены качественно?

– Откуда же акты, если даже договора нет?!

Один из сидевших к этому моменту уже вышел в коридор и вызвал по телефону полицию: «Пишите: переулок Щупа, здание строящейся поликлиники. У нас незаконное проникновение на объект!»

Но начальник участка Илья примирительно прекратил снимать видео и повел нас в крыло, за которое отвечает бригада Максима. Прилюдно ткнуть носом в недоделки.

– Илья, а почему у вас поликлиника, если судить по трещинам, как будто собирается развалиться пополам? – спрашивает корреспондент «Фонтанки».

– Задайте этот вопрос «Балтстрою»! Мы – субгенподрядчики, нам теперь все косяки доделывать.

В крыле бригады Максима начальник участка находит один кабинет без замечаний, к остальным замечания есть. «Доделаете, технадзор примет – и получите деньги», – показывает пальцем в проблемные места Илья. «Технадзор» – это представители заказчика, то есть ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

На этаж поднимаются мужчина, вызвавший полицию, и еще один, представившийся генподрядчиком. Просят срочно покинуть объект, «чтобы без скандалов».

Буквально в воротах стройки сталкиваемся с двумя полицейскими, ищущими того, кто их вызывал. Ворота теперь закрыты, сторож на месте, но нас с бригадой Максима выпускают.

«Там доделывать, чего Илья показал, – минут на пять», – говорит Николай. Ради обещанных денег он готов бросить бастовать и прямо сейчас идти штукатурить.

Пока готовился материал, выяснилось: бригада Максима в усеченном составе и правда прервала свою забастовку на полчаса, а потом пошла показывать сделанное начальству.

«Фонтанке» удалось поговорить с представителями генподрядчика, ООО «Капитал стройиндустрия», в более спокойной обстановке.

«Работы прямо сегодня проверяет технадзор, – заверил один из собственников компании (владеет 25%), Александр Спиваков. – Через десять дней, если приемка пройдет нормально, бюджет должен расплатиться с нами за фактически выполненные работы».

Авансы работникам, как ему кажется, кому-то из бригадиров выдавали. С договорами все будет в порядке, а стройматериалы буквально сегодня подвезли самые что ни есть свежие.

Заказчик, следует из документов на сайте госзакупок, перевел первый транш за поликлинику ООО «Капитал стройиндустрия» в декабре 2018 года – 13,9 млн рублей. Остальное, согласно условиям закупки, должно быть выплачено в декабре 2019-го.

По информации «Фонтанки», подрядчик, придя в 2017 году на объект чуть ли не по личному приглашению руководства строительного блока Смольного, схватился за голову. «Задвоенные» сметы и куча выполненных лишь на бумаге работ — еще полбеды. Хуже то, что существующий проект, который многие годы ни у кого не вызывал вопросов, необходимо переделывать. Причем корректировки требуют почти все разделы, кроме собственно здания: слаботочные сети, вентиляция. Проблемы с канализацией — в том виде, что есть сейчас, ее не подключить к сетям. «Капитал стройиндустрия» готовится сейчас за свой счет переделать проект и надеется, что город пойдет навстречу и увеличит финансирование на 10%, как это допускается контрактом.

Но в декабре заказчик прислал генподрядчику предложение расторгнуть договор по взаимному согласию. В «Капитал стройиндустрии» не возражали, но хотели дождаться, пока им заплатят за выполненные работы: в ожидании аванса строители потратили на объект больше 10 млн рублей собственных средств. Однако после визита на стройку 22 декабря врио губернатора Александра Беглова предложение было отозвано. И генподрядчик возобновил работы.

В комитете по строительству «Фонтанку» заверили: хотя поликлиника в Красном Селе считается долгостроем и пережила несколько расторжений контрактов с генподрядчиками из-за срыва плана работ, теперь все точно будет хорошо.

«Никакие работы не приостанавливались, – заявили нашему корреспонденту в комитете. – Наоборот, генподрядчик уверяет, что сейчас объект будет дополнительно усилен отделочниками. Уверяет, что, согласно данному ранее врио губернатора обещанию, поликлиника будет сдана к декабрю и сразу после сдачи сможет принимать пациентов».

Через дорогу от взрослой поликлиники – примерно в том же состоянии – детская. С виду почти готова, но внутри куча недоделок. Тоже ждет «крепкого хозяйственника», который бы ее достроил. Знающие люди говорят, что там, возможно, придется все переделывать. Чуть дальше такой же брошенный дом культуры. Эти и еще несколько других социальных объектов изначально позиционировались как подарок городу к 300-летию. Оно с шумом прошло в 2014 году и оставило после себя список долгостроев.

Алексей Дмитриев, Иван Черных,

«Фонтанка.ру»