В офисе псковского «Яблока» идёт обыск

Следователи управления СК по Псковской области 13 февраля проводят обыск в офисе регионального отделения партии «Яблоко». Силовики работают в личном кабинете лидера отделения Льва Шлосберга без соответствующего решения суда, рассказал «Фонтанке» главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.

«Наша редакция делит одно помещение с «Яблоком». Работаем в разных кабинетах. Следователи пришли около 16:00. У них санкция на обыск в рамках уголовного дела о незаконной предвыборной агитации на губернаторских выборах 2018 года. В августе по этому делу здесь уже был осмотр. Обыск начался через полтора часа, так как долго выясняли законность этих действий в служебном кабинете действующего депутата областного собрания Льва Шлосберга. В итоге следователь истолковал статьи УПК так, что он может проводить обыск без решения суда. Он предложил обжаловать его действия в дальнейшем. Следователей в первую очередь интересует техника. Сейчас они просматривают содержимое компьютера в приёмной депутата. Уже залезли в «облако», где смотрят документы всей нашей внутренней сетки. Говорят, что технику могут изъять. Если заберут, мы не сможем работать», – рассказал Камалягин.

Уголовное дело было возбуждено летом 2018 года после того, как избирательная комиссия Псковской области признала «незаконной агитацией» листовки с призывом голосовать сразу за всех кандидатов в губернаторы региона. Выборы в сентябре выиграл на тот момент врио губернатора Михаил Ведерников. Кандидат от партии «Яблоко» Виталий Аршинов отказался от участия в выборах за два месяца до голосования. Местные яблочники объясняли этот отказ «угрозами» и давлением на Аршинова, который является главой Плюсского района Псковской области.

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин не стал напрямую связывать происходящее с недавними обысками у журналистки Светланы Прокопьевой, которая ранее возглавляла издание. «Но эта активация силовиков складывается в определённый пазл. Утверждать, что есть прямая связь, я не стану. Но последовательность говорит сама за себя», – отметил журналист. Прокопьеву подозревают в «оправдании терроризма». ОБСЕ призвала российские власти снять эти обвинения.