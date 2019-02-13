Собственник зловонной цистерны из Лигово увезет ее в ближайшие дни. Прибыла она из Усть-Луги

В ходе расследования был выявлен владелец ёмкости с этилмеркаптаном, найденной в Лигово. В ближайшие дни он вывезет её с территории Санкт-Петербурга.

Как сообщает 13 февраля городской комитет по природопользованию, в среду представители ведомства и Общественной палаты Санкт-Петербурга осмотрели место разлива веществ группы меркаптанов в Лигово.

«После обнаружения разлива веществ группы меркаптанов из цистерны 5 февраля специалистами подведомственных комитету по природопользованию ГУП «Экострой» и ГУП «Пиларн» на протяжении четырех суток проводились работы по ликвидации аварийной ситуации. Место разлива обработано нейтрализующими растворами, — рассказал первый заместитель председателя комитета по природопользованию Денис Матвеев. — Цистерна загерметизирована, вывезена на временное хранение на спецплощадку ГУП «Экострой», где было произведено взвешивание массы вещества (1,7 тонны). В ходе расследования был выявлен владелец ёмкости, который в ближайшие дни вывезет её с территории Санкт-Петербурга».

Название организации – собственника цистерны не называется. Собеседники «Фонтанки», близкие к рынку утилизации отходов, сообщают, что емкость прибыла из Усть-Луги. В качестве предполагаемого собственника они называют компанию «Портэнерго».

По данным комитета по природопользованию, с 5 февраля до полного окончания работ два раза в неделю производятся замеры атмосферного воздуха для контроля показателей.

Сейчас непосредственно в месте разлива периодически наблюдается неприятный запах как остаточное явление. Угрозы для населения нет.

Когда среднесуточная температура атмосферного воздуха будет стабильно положительной (не менее +5°С), будут взяты пробы грунта для анализа. При обнаружении остатков веществ группы меркаптанов загрязненный грунт будет вывезен, а место обработано нейтрализующими веществами.

Напомним, первыми 5 февраля на «запах газа» пожаловались в Лигово, где тут же эвакуировали две школы и медколледж. Затем зловоние из Красносельского добралось до Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Источник пытались обнаружить в течение нескольких часов, нашли на проспекте Народного Ополчения, где стояла ёмкость с этилмеркаптаном. Это одорант, который примешивают к газу, чтобы придать соединению характерный запах. Участок находится в аренде у компании «Авто Л.С.», на ее же машине цистерна была привезена на Народного Ополчения. От кого конкретно компания получила емкость, устанавливается. Комитет возбудил административное дело по статье 8.2 КоАП, которая прописывает штраф для юрлиц до 250 тысяч.