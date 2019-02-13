Киевский суд арестовал имущество четырех подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий

По делу о кредитных махинациях украинского Приватбанка были арестованы более 1 тысячи 300 единиц имущества Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и «Днепроазота».

Суд арестовал <...> электровозы, тепловозы, вагоны-самосвалы, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям, говорится 13 февраля в вердикте Печерского районного суда украинской столицы.

Решение было принято в рамках расследуемого Генпрокуратурой Украины дела о присвоении должностными лицами Приватбанка 19,7 млрд гривен (или почти 730 млн долларов), которые были выделены на рефинансирование финучреждения. По версии следствия, банк выделил крупные кредиты под залог имущественных прав на товар для 42 фирм, которые были подконтрольными. Они заключили сделки с 100%-ной предоплатой на счета нерезидентов. Поставок товаров так и не произошло. Деньги также никто не вернул.

Приватбанк является крупнейшей финансовой организацией на Украине по размеру активов. В 2016 году власти республики решили приватизировать банк.

Стоит отметить, что Игоря Коломойского СМИ соседней страны называют главным спонсором предвыборной кампании Игоря Зеленского. Актёр, решивший участвовать в выборах президента Украины, которые намечены на 31 марта текущего года, сейчас возглавляет рейтинги симпатий у украинских избирателей.