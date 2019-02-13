Дворкович вместе с другими бывшими чиновниками выпил на борту частного самолета «за аграрное лобби» под Кадышеву

Видео «корпоратива» бывших федеральных чиновников и в прошлом приближённых к премьеру Дмитрию Медведеву лиц попало в Сеть 13 февраля.

Ролик опубликован в твиттере аккаунтом с неизвестным авторством. На кадрах запечатлена вечеринка, проходившая на борту частного самолёта. В веселье участвовали бывший замглавы правительства РФ, а ныне глава FIDE Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь Медведева, а ныне зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова и бывшая шеф протокола Медведева, жена главы Газпрома Марина Ентальцева. Все пьют, улыбаются и поют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». На 50-й секунде ролика компания дружно выпивает «за аграрное лобби».