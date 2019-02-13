Поцелуй на Валентинов день. Топ "Фонтанки"

Любимый многими праздник "Фонтанка" решила отметить подборкой самых страстных и самых важных поцелуев в истории и кинематографе. Кроме приятного, еще и полезное - мы собрали в одной инфографике самые интересные факты о поцелуях.

кадр из фильма "Служебный роман", реж. Э.Рязанов, 1977 г.

На первом месте в нашем страстном рейтинге поцелуй из "Унесенных ветром" (1939 г.):

Нельзя не вспомнить этот трогательный фрагмент из "Звездных войн": "Эпизод II — Атака клонов" (2002 г.)

Этот, один из тех поцелуев, что приходит на ум среди первых, мы поместили на третье место ("Титаник", 1997 г.):

Для любителей приключений поцелуй из "Пиратов Карибского моря: На краю света" (2007 г.):

Немного мультяшной любви. "Симпсоны" (1989 г.):

А это уже не кино, а воплотившаяся в настоящей жизни сказка. Именно так представляют себе любовь многие барышни – поцелуй с настоящим принцем:

Если уж мы перешли к реальной жизни, то вот такая любовь была у одного из самых известных музыкантов мира:

Ну, а теперь – к поцелуям искренним, но не романтическим:

Даже немного неожиданным, как этот Трамп, взявший ребенка у одной из пришедшей на встречу с ним:

Последний в списке, но самый первый из известных поцелуев Владимира Путина:

А теперь о фактах: