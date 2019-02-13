В Петербурге спасли столетний финский стул, помогавший дворникам

Антикварный стул родом из Финляндии, несмотря на свой почтенный возраст, охранял прохожих от наледи с крыши.

Деревянный стул, обвязанный лентой для ограждения тротуара во время очистки кровли, был спасён неравнодушной жительницей города с одной из улиц Петербурга. Об этом сообщается в группе «Выживший аристократ», посвящённой восстановлению антиквариата. На раритетном предмете мебели удивительным образом сохранилась этикетка, из которой следует, что «ветеран» родом из Центральной Финляндии (Ювяскюля и Муураме). Стул был произведён компанией Muuramen Tuolitehdas Oy.

«Фонтанка» нашла каталог 1921 года, где этот стул под номером 34 представлен в паре с деревянной скамьёй. Гарнитур носит имя героини карело-финского эпоса Айно. По данным открытых источников, производство серии «Айно» началось ещё в 1903 году на семейном предприятии, история которого длилась до 2003 года. Однако юрлицо Muuramen Tuolitehdas Oy существовало с 1910 по 1915 год – этот промежуток, вероятно, и следует считать временем рождения помощника петербургских дворников.

В 1910-х это было крупное предприятие с персоналом в 180 человек, оно специализировалось на производстве венской мебели для дома, половину которой везли в Россию.

Теперь после уличных работ стул ждёт реставрация.