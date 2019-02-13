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Город
13.02.2019 18:25
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Трамвай до Славянки остановился на пересадочной. Новый инвестиционный блок Смольного не спешит разгонять проект

Трамвай из Купчино в Славянку ходит в светлом будущем Пушкинского района и числится в планах инвестора. Есть даже 20 миллиардов рублей. Не хватает только подписи Смольного.

Трамвай до Славянки остановился на пересадочной. Новый инвестиционный блок Смольного не спешит разгонять проект

Александр Тарасенков/Интерпресс

О «подвисшем» проекте скоростного трамвая в Славянку снова заговорили местные власти и представители концессионера. На фоне массовой ревизии инвестиционных проектов Петербурга только у этого маршрута из нескольких заявленных есть шанс на запуск в относительно близком будущем. Чтобы удержаться в сроках, Смольному надо определиться за два месяца. 

О том, что несуществующий концессионный трамвай еще не разобрали на запчасти, жители Пушкинского района узнали накануне от главы администрации. Годовой отчет обставили торжественно, не забыли о внесении государственных символов под звуки гимна, после чего несколько ошарашенной публике представили фильм о достойном настоящем и светлом  будущем. Там и появился уже изрядно подзабытый маршрут Купчино — Шушары — Славянка. 

«Фонтанка» следила за нелегкой судьбой проекта. Из 5 компаний, претендовавших на право выступить концессионером, в итоге осталось две: ООО «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-1» (ЗАО «АБЗ-Дорстрой») и Газпромбанком, а также ООО «Трамвайные пути Северной столицы» (ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» и структуры ВТБ). Победителя назвать собирались в марте 2018 года, затем отложили решение на месяц. 

Больше всего комиссию удивило снижение цены. В проект соглашения внесли  максимальную величину участия города в проекте на всем его протяжении — 89,6 млрд рублей. «БалтНедвижСервис» согласился, что обойдется и 58,1 млрд, к тому же половину срока концессии вообще не будет обращаться за бюджетными деньгами. Во-первых, само строительство сети, по расчетам компании, выйдет дешевле, чем 20,4 млрд, из чего исходил город. А во-вторых, прогноз пассажиропотока у «БалтНедвижСервиса» более оптимистичный, так что отбить затраты предполагается быстрее. Для этого даже планируется закупить не 22 трамвая, как указано в проекте договора, а 34. 

В итоге с решением тянули до майского экономического форума, когда все же подписали соглашение о намерениях с «БалтНедвижСервисом». «Трамвайные пути Северной столицы» сгоряча даже обратились в антимонопольную службу; однако вскоре отозвали жалобу, ссылаясь на то, что разбирательства в ФАС означали бы значительную задержку создания важного проекта.

Если структуры ВТБ думали, что отзывом жалобы как-то радикально ускорили создание линии трамвая, то они ошиблись. Концессионное соглашение не подписано до сих пор. За прошедшие 8 месяцев зажглась и погасла звезда еще одного маршрута — до Петергофа, линия от Сосновой Поляны до Красного Села вообще не продлилась дальше форумных подписаний. В правительстве развернулась дискуссия о том, должен ли вообще город брать на себя риски концессионера по недобору пассажиров и обеспечивать ему минимальный гарантированный доход, как предполагает соглашение.

А там и власть сменилась — сначала глава города, а затем и руководство инвестиционного блока. Экс-глава профильного комитета Ирина Бабюк незадолго до своего ухода в декабре говорила, что «по трамваю до Славянки мы на финишной прямой, осталось решить 2 – 3 вопроса, и до конца года надеемся подписаться». Сменивший ее Роман Голованов, в свою очередь, заявил, что «механизм минимального гарантированного дохода необходим для реализации крупных инфраструктурных проектов», однако никакого нового импульса это не дало.

Посмотреть друг другу в глаза чиновники и потенциальные концессионеры могут прямо сейчас. Они уже собрались на инвестиционном форуме в Сочи, который начинается 14 февраля. Там Роман Голованов, там же вице-губернатор Эдуард Батанов, там и представители Газпромбанка. По их информации, портфель проектов банка в сфере ГЧП за 2018 год вырос до 150 млрд рублей; 20 млрд предполагается направить на трамвай до Славянки. Все еще предполагается. 

«В настоящее время с учетом смены руководства инвестиционного блока правительства Санкт-Петербурга согласование проекта затормозилось, – говорят в «БалтНедвижСервисе». – Вместе с тем, мы уверены, что руководство города понимает социальную важность данного проекта для решения транспортных проблем жителей Пушкинского района. Проект соглашения предполагает, что перевозки по трамвайной линии будут осуществляться по тарифам, не превышающим общегородские». 

«Сложилось впечатление, что весь упор делается на автомобильные дороги. На них идет все заострение внимания, про трамвай было упомянуто вскользь», – поделилась с корреспондентом «Фонтанки» опасениями одна из слушательниц отчета администрации, присматривающая квартиру в Шушарах. Девушка пришла в «Царскосельский», чтобы прояснить этот вопрос. От покупки ее удерживает как раз невозможность добраться до дома. По ее мнению, обещанная еще в конце прошлого года станция метро для жилых массивов не выход — подземка расположена в промзоне. Напомним, сейчас предполагается довести Фрунзенский радиус до Шушар летом. 

В ходе отчета районной администрации прозвучали и сроки по трамваю: строительство этапа до Шушар предполагается завершить в 2022 – 2023 году, до Славянки — позже. Между тем в самой компании говорят, что к лету 2022 года готовы реализовать «шушарскую» часть, а всю сеть достроить еще через год. Только хорошо бы подписать соглашение в течение месяца-двух. Затягивание может повлиять на характеристики проекта: в районе идет активное строительство. Сейчас именно Шушары — лидер по готовящимся новостройкам в городе, сейчас там возводят порядка 50 объектов. Концессионного соглашения нет, земельные участки не выделены; а значит, при значительных изменениях ландшафта придется корректировать и технические решения по трассе трамвая.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

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