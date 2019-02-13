Бизнес-класс - тихое место и простой выезд в центр города

Покупатели жилья бизнес-класса, выбирая локацию будущего дома, в первую очередь задумываются о комфортном перемещении по городу, включая центр. А вот требования к школам и детским садам отличаются от существующих в масс-маркете. О предпочтениях таких клиентов рассказывают эксперты «ПСК».

ПСК

Покупатель высококачественного жилья, с одной стороны, «помолодел», а с другой – готов поступиться площадью квартиры ради интересной локации. Людям нравится, когда их дом находится в окружении застройки с историей. Например, в ЖК «Дипломат» на улице Бакунина, рядом с Невским проспектом, 85% квартир были проданы уже на момент ввода в эксплуатацию в 2018 году. Для бизнес-класса это процент выше среднего. Ещё один проект скоро появится в историческом квартале Выборгского района.

Выше исторической привязки в Санкт-Петербурге котируется только вид на Неву. Так было всегда, начиная с 1703 года. Поэтому близость воды определяет статус жилья как более высокий. Есть и практичная сторона: вдоль рек воздух чище – открытое пространство обеспечивает лучшую «вентиляцию» района в целом. Именно поэтому застраиваются высококлассным жильём участки набережных и кварталы к ним приглашающие. Одно из таких мест с видом, статусом и воздухом – участок у основания Охтинского мыса. Здесь «ПСК» в 2019 году также будет строить жилой дом.

"ПСК"

Ещё одно из правил «ПСК»: рядом с домом должны быть скверы или парки. Хотя это и непросто в Петербурге, такие участки под застройку можно найти даже в центре города. Например, на Лиговском проспекте есть всего один сквер. Возле него построен ЖК Look, окна фасадной части которого выходят на деревья.

В то же время эксперты признают, что бизнес-класс не формируется исключительно локацией. При желании жильё в этом сегменте можно строить и за городом. Однако у покупателей есть ряд конкретных пожеланий, например: близость дома к Центральному и Адмиралтейскому районам, Петроградской стороне и «золотому треугольнику». В текущей картине спроса – это один из ключевых факторов. Этому правилу и следуют в «ПСК».

Покупатели любят, когда им предоставляется выбор маршрутов. Например, если нужно проезжать через мост, то лучше, чтобы их неподалеку от дома было два. Упрощённый выезд за город и в аэропорт – тоже важно. А вот близость к метро уходит в перечне требований на 5-7 место.

Школа или детский сад рядом - это безусловное преимущество. При точечной застройке нет проблем нехватки социальной инфраструктуры, с которой сталкиваются жители новых жилых массивов. При этом само по себе наличие школ и садов для покупателей в бизнес-классе ещё не точка в вопросе, куда отправить детей. Выбор школы более специфичен, родители, как правило, уже знают, какие именно заведения их интересуют, дабы дать ребёнку лучшее или специальное образование. Если для этого нужно ездить в другую часть района, то это не проблема.

Торговые центры, кинотеатры и крупные магазины по соседству – весьма условный плюс. Обычно даже наоборот ‒ отсутствие рядом мест скопления людей для таких покупателей будет предпочтительнее. Для организации личного или семейного досуга они предпочтут поездку на автомобиле с условием, что их дом остаётся в тишине.

"ПСК"

В понимании «ПСК» дом бизнес-класса должен быть не выше 10-12 этажей. Небольшое количество жителей дома само по себе делает проживание более комфортным. Невысокие дома легче вписать в петербургскую историческую застройку. От стиля, принятого в конкретном районе и даже на конкретной улице, напрямую зависит архитектурное решение.

«Если ты приходишь в район строить, нужно его не испортить и внести кое-что новое, что будет его развивать», - формулируют идею в проектном отделе. Как правило, жильё строится по современном канонам с деликатным цитированием стилистических элементов окружающей застройки. Например, имитация песочного кирпича позволяет создать стилизацию под английскую архитектуру, а изразцы на фасадах будут отсылкой к модерну.

Подробнее о проектах, архитектурных планах и ценах можно узнать в отделе продаж «ПСК» и по телефону: (812) 680 15 39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents