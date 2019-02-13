Меркель заявила, что доработает канцлером до 2021 года

Ангела Меркель, которая ранее объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правительства ФРГ в пятый раз, продолжит исполнять свои обязанности до истечения срока полномочий.

«Раскрываю свои планы: я готова оставаться канцлером ФРГ до 2021 года», – цитирует 13 февраля заявление Меркель на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем издание Chronicle.

О своем уходе из большой политики она объявила еще в конце прошлого года. Меркель занимала кресло председателя федерального правительства Германии почти 13 лет.

Кроме того, она заявила и о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Несмотря на уход из политики, журнал Forbes признал немецкого политика самой влиятельной женщиной в мире.