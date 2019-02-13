Где появятся новые станции метро на Васильевском острове

В Василеостровском районе завершилась процедура общественных слушаний по документации, которая определяет местоположение двух новых станций оранжевой линии метро. Их построят у Шкиперского протока и на намыве примерно через 10 лет.

Как сообщает 13 февраля КРТИ, по согласованному проекту планировки станция «Гавань» (проектное название «Шкиперская») появится южнее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока. Станция «Морской фасад» – на намывной территории в пешей доступности от пассажирского порта. Их максимальная пропускная способность составит 30 тыс. пассажиров в день.

Напомним, согласно отраслевой схеме развития метрополитена, эти станции построят только после 2030 года. Ранее стало известно, что открытие участка той же оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института», которое по контракту должно было состояться в ноябре 2019 года, переносится на 2021 год.