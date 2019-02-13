Владелец АЗС бодяжил бензин, предназначенный для машин МВД Удмуртии. Ущерб превысил 17 млн рублей

В Удмуртии задержали владельца местной сети автозаправочных станций. Предпринимателя обвиняют в присвоении топлива, предназначенного для автомобилей республиканской полиции, и нанесении Министерству внутренних дел многомиллионного ущерба.

По версии следствия, 53-летний предприниматель несколько лет от имени подконтрольных ему фирм заключал с МВД Удмуртии государственные контракты на хранение и сбыт через сеть своих заправок бензина для служебного транспорта территориальных отделов полиции. Желая искусственно увеличить объем сбываемого топлива, мужчина присваивал полученное от МВД топливо, которое соответствовало нормам и требованиям, и разбавлял его различными нефтепродуктами.

В результате полицейские машины заправлялись некачественным бензином, что приводило к поломкам и создавало угрозу безопасности в процессе их эксплуатации. Ущерб, причиненный находчивым предпринимателем МВД республики, превысил 17 миллионов рублей, сообщает 13 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). На принадлежащих обвиняемому АЗС провели обыски, изъяли образцы топлива и документацию. Сейчас решается вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения.