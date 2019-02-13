С детсадовским конфликтом будут разбираться реальные полицейские. Спор из-за новогодних подарков закончился поножовщиной

Женский поединок состоялся в стенах детского сада Адмиралтейского района Петербурга. Пришедшая с коляской дама накинулась с ножом на противницу. Так новенькая пыталась вернуть себе место в суровом родительском сообществе.

предоставлено Анастасией Михайловой

Недопонимание между мамами воспитанников детского сада №45 на проспекте Римского-Корсакова началось ещё до Нового года. В конце 2018 года в группу «Улыбка» стала ходить новенькая девочка. Её маму быстро запомнили другие родители. По словам другого члена родительского комитета, Анастасии Михайловой, Людмила Балковая якобы отличалась агрессивным нравом, «всегда была готова на конфликт с мамами, воспитателями и с заведующей». Во время утренника в список ненависти мог попасть и Дед Мороз. Женщине не понравились купленные для малышей подарки.

Девочкам вручали наборы для творчества, а мальчики получили сборную модель танков. Сюрприз для детей стоил 700 рублей. Эту сумму Людмила назвала «поборами». Обвинения она выдвинула в родительском чате в WhatsApp. Переписка закончилась её выдворением из сообщества и фразой от Анастасии: «Если тебе не с кем общаться, заведи себе хомячка».

скриншот фрагмента переписки//предоставлено Анастасией Михайловой

«Я удалила её из группы родительского комитета, потому что пожаловались мамочки. Она им названивает и жалуется, что бедная-несчастная, я у неё деньги вымогаю. Хотя у меня мессенджер в доступе, и я могу показать, что никаких вымогательств нет. После того, как я её удалила, она начала угрожать в WhatsApp, что взорвёт мне машину с ребёнком», — заявила «Фонтанке» женщина.

После отлучения от мессенджера Людмилу не видели в детском саду около двух недель. 5 февраля Анастасия привела сына, в дверях она встретила свою соперницу с коляской. Женщина стояла спиной, затем повернулась, взгляды Людмилы и Анастасии встретились. Как утверждает Анастасия, противница толкнула её первая. Стоически переносить агрессию не стала и толкнула в ответ. Завязалась драка. Людмила выполнила захват волос и достала перочинный нож. Им она несколько раз ударила по голове, действия подкрепила фразой: «Я заколю тебя, тварь».

«Я не думала, что девушка, у которой годовалый ребёнок в коляске, где-то прячет нож», — удивляется Анастасия.

Из садика пострадавшую отвезли в Мариинскую больницу. Врачи зафиксировали у неё множественные колото-резанные раны головы. Людмила также обратилась к медикам. В полицию поступила телефонограмма, в которой сообщалось о полученных ею ушибах.

По данным «Фонтанки», 28-летняя Людмила Балковая родилась в Донецкой области, какое-то время жила на Псковщине. В Петербурге с 2016 года.

Сегодня Анастасия изложила свою версию событий следователям. В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза для решения о возбуждении уголовного дела.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»