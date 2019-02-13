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Происшествия
13.02.2019 17:31
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Оркестр улетел, а скрипки остались: петербургские музыканты не смогли договориться с авиаперевозчиком

Камерный оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга» 13 февраля был вынужден отправиться на выступление в Сочи без своих музыкальных инструментов. Коллектив вылетал из Пулково в Москву рейсом авиакомпании «S7», однако на стойках регистрации выяснилось, что скрипки и альты не вписываются в рамки, установленные авиаперевозчиком в качестве критериев для ручной клади, а потому в салон их пронести нельзя.

Как рассказали «Фонтанке» музыканты, футляры скрипок не проходили только по одному из параметров — высоте: она составляет примерно 75 сантиметров (при нормах «S7» в 55 сантиметров), зато по другим из разрешенных параметров скрипка меньше. Артисты рассчитывали, что не превысят показатели «по сумме трех сторон» и ввиду того, что речь о музыкальных инструментах, смогут договориться, как им это удавалось раньше с другими авиаперевозчиками, включая «Аэрофлот». Но сотрудники «S7» были непреклонны: в результате девять скрипок и два альта остались у сопровождающих, а их обладатели улетели с одними смычками.

В качестве альтернативы музыкантам предлагалось выкупить места в салоне под каждый инструмент отдельно, но свободных кресел оставалось только два. Сдать скрипки в багаж музыканты не могли по понятным причинам: те бы просто не выдержали перелета.

«Не надо забывать, что это очень дорогостоящие инструменты — и в финансовом плане, и в историко-культурном, многие из них это раритеты, – подчеркнула директор оркестра Елена Анисимова. – Более того, известна плачевная практика перевоза музыкальных инструментов в багаже, когда, идя на поводу у авиаперевозчиков, музыканты сдавали инструменты и не то что скрипки, а даже валторны, которые изготовлены из меди, возвращались в испорченном виде».

Однако на этом приключения музыкантов не закончились: по словам директора оркестра Елены Анисимовой, прибыв в Москву, музыканты узнали о том, что в дальнейший путь до Сочи отправятся не запланированным рейсом, а только следующим — на три часа позже. Артисты уверяют, что петербургский рейс прибыл хоть и с задержкой, но на следующий самолет они успевали, однако представитель авиакомпании их встретил у трапа по прибытии и вручил новые посадочные. Сопровождающие оркестра, которые направлялись отдельно от основного состава и уже находились в салоне, сообщили, что места музыкантов в самолете были заняты, и заподозрили компанию в «овербукинге» (продаже большего числа билетов, чем есть мест в самолете).

Опоздание создаст музыкантам дополнительные сложности: на вечер у них была запланирована репетиция, от которой придется отказаться — в результате артистам предстоит играть утренний концерт без необходимой подготовки, полноценного отдыха и на чужих инструментах. К счастью, хотя бы о них уже удалось договориться с Сочинским симфоническим оркестром.

В авиакомпании «S7», куда «Фонтанка» обратилась с просьбой прокомментировать инцидент, сообщили, что на рейсе 2045, которым музыканты изначально должны были лететь из Домодедово в Сочи, «были свободные места и в бизнес-классе, и в экономическом». Но уточнили, что петербургский рейс «прилетел с небольшой задержкой, пассажиры не успевали на пересадку, поэтому представитель авиакомпании встретил их у гейта по прилете в Домодедово и сразу же отдал новые посадочные талоны на следующий рейс».

Также в «S7» напомнили, что «музыкальные инструменты перевозятся по общим правилам перевозки багажа и ручной клади, размер которой не должен превышать 55х40х20 сантиметров».

«Музыканты и оркестры довольно часто летают нашими рейсами, – заметил перевозчик. – Как правило, готовятся заранее, предупреждают авиакомпанию о перевозке, покупают места для перевозки больших инструментов или перевозят инструменты в багаже в жестких кофрах».

Напомним, после многократных споров в феврале 2018 года навстречу музыкантам пошла компания «Аэрофлот»: там установили специальные условия перевозки отдельных предметов в качестве ручной клади. Согласно им, пассажир может взять в салон «один музыкальный инструмент с габаритами по сумме трех измерений не более 135 сантиметров» или «гитару, габариты которой по сумме трех измерений превышают 135 сантиметров, при условии предварительного согласования через контакт-центр, офис продаж «Аэрофлота» или его официального агента не позднее 36 часов до времени вылета рейса».

читатель "Фонтанки"

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