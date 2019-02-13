«Сырые патроны, которыми надо стрелять, а они не готовы». Бондаренко рассказал о проблемах с уборкой снега в Петербурге

В петербургском парламенте обсудили проблему уборки снега в Петербурге. В числе прочего вице-губернатор Николай Бондаренко пожаловался на низкое финансирование сферы и поддержал идею передать контроль над чистотой тротуаров в центре районным администрациям.

На общении с ответственными за уборку снега в городе в течение нескольких недель настаивали оппозиционные депутаты. Более того, представители пяти фракций настаивали на проведении парламентского расследования, однако в партии «Единая Россия» эту инициативу не поддержали.

В итоге в ЗакС вызвали вице-губернатора Николая Бондаренко, главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского и главу жилищного комитета Валерия Шияна.

Все они в общении с депутатами акцентировали: в течение долгого времени сферу ЖКХ недофинансировали, но почувствовать это было невозможно – такой снежной зимы не было с 2011 года.

«Сырые патроны, которыми надо стрелять, а они не готовы», – охарактеризовал он ситуацию.

В ходе дискуссии с депутатами Бондаренко отметил, что сотрудники коммунальных структур слишком мало получают – на том же ЗСД, который обслуживает частная компания, платят под 60 – 70 тысяч работникам снегоуборочной техники и многие специалисты ещё в начале зимы перешли туда на работу. Он согласился, что необходимо вводить гибкое финансирование, а ещё поддержал идею о передаче районным администрациям в центре города полномочий по уборке тротуаров. Что же касается чистки кровель, то вице-губернатор считает, что эти полномочия должны оставаться в одних руках.

Желающих задать вопросы оказалось больше 20, однако удовлетворить свой интерес депутатам не дали, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил перерыв, не дожидаясь, когда полтора десятка парламентариев выскажутся по снежной теме.