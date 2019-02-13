Ледокол инженера Дружинина. Петербуржец изобрел устройство для борьбы с наледью на тротуарах

Пока десятки тысяч чиновников кололи ломами наледь и ломали казенные лопаты о сугробы, петербургский инженер Глеб Дружинин придумывал, как запустить производство устройства, которым любой дворник может быстро и аккуратно справиться со льдом на городских улочках и во дворах.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Устройство под рабочим названием «Ледокол» Глеб Дружинин изобрел сам и собрал опытные образцы с товарищами-инженерами. В его основе лежат технологии очистки металла от ржавчины и окалины. Специально сконструированный барабан с металлическими щетками пока монтируется на обычный снегоочиститель из магазина.

«Фонтанка» посмотрела на него в действии. «Ледокол», конечно, требует доработки, но трехсантиметровый слой льда на тротуаре улицы Зодчего Росси на глазах у изумленных пешеходов изобретатель расчистил минут за пять. Что важно — дорогая гранитная плитка не пострадала. На выходе не привычные после традиционной «ломовой» очистки глыбы льда, а мягкая снежная крошка.

«Над устройством такого типа работал еще мой дед, инженер на заводе. Оно очищало металл. Но у меня ударные элементы совсем другой формы, я его по-другому скомбинировал, поставил другую щетку», – рассказывает Глеб Дружинин.

Устройство пока проходит испытания, и уже выявлены первые сложности. Оказалось, что при температуре до минус 10 градусов «Ледокол» без проблем справляется даже с 10-сантиметровым слоем льда. Заявленная скорость — 5 кв. м за 4 минуты. Потом надо лишь смести обычной щеткой оставшуюся снежную крошку. Но если становится холоднее, эффективность резко снижается. «Не хватает импульса, чтобы расколоть такой твердый лед, – объясняет изобретатель. – В мороз быстро получается справляться только со льдом не толще 2 см, если больше – то скорость очистки значительно ниже». Так что первые экземпляры, которые показывались заинтересованным людям, уже считаются устаревшими. В ближайшее время конструкция будет доработана, проблема работы в мороз будет решена, а скорость очистки удвоится.

Опытный образец собирали почти на коленке. Сами покупали стальные листы, заказывали их закалку и лазерную резку. С первым снегом в 2018 году начали испытания. О том, что этой зимой «Ледокол» станет особо актуальным, даже не догадывались. Но ход мыслей у Глеба Дружинина был точно такой же, как и у корреспондента «Фонтанки», когда он только увидел это устройство.

«Еще перед Новым годом я написал письмо в приемную губернатора с просьбой помочь с продвижением. Надо отдать должное — меня не проигнорировали. Но поскольку пока нет конкретного технического решения, все, что мне смогли предложить, — обратиться в научно-технический совет при жилищном комитете, – рассказывает Глеб Дружинин. – Я делал для чиновников презентацию, чистил тротуар у них на глазах. Им понравилось, обещали, если смогу запустить производство, взять на изучение в следующем году 10 штук для ГУДП «Центр».

Но запуск серийного производства — это не так просто. Пока на разработку опытных образцов, их испытание и доработку инженер потратил 2,5 млн рублей собственных денег. Сейчас ищет инвестора.

За 15 млн рублей, которые пойдут на НИОКР, несколько прототипов, испытания и первую партию в несколько сотен штук, обещает отдать 40% долей в будущей фирме. Чтобы только довести технологию до ума и подготовиться к производству, нужно 5 млн рублей. Но этого мало, чтобы идея стала реальностью.

Пока ему предложили отдать технологию бесплатно и получать потом процент с продаж. Но, как контролировать продажи, Глеб Дружинин не представляет, да и не так он представлял себе участие в этом проекте. Он отказался, и тогда потенциальный инвестор просто заказал 10 штук таких «Ледоколов».

Примечательно, что бизнес-модель в этом проекте может строиться не столько на продаже самих устройств, которые предварительно оцениваются в 40 – 50 тыс. рублей, сколько на их обслуживании. Дело в том, что металлические щетки — это расходный материал, они требуют замены. Стоят 8 – 9 тысяч рублей, и основная доходность может быть именно тут.

Нельзя сказать, чтобы аналогов у изобретения Глеба Дружинина совсем не было. Во-первых, есть специальные насадки на виброплиты, которые разработали в московском технопарке «Импульс». Они называются «Виброкол» и куда более эффективно справляются именно с толстым и твердым льдом, чем «Ледокол». Но значительно тяжелее и труднее в эксплуатации, считает петербургский инженер. В Хабаровске, слышал Глеб Дружинин, пытаются применять цепные устройства, но он сомневается в безопасности этой технологии.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»