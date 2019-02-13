Радимов: Мне очень понравился Ракицкий в матче с "Фенербахче"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре новичков команды Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:1).

"Первого мы хорошо знаем, но понятно, что тяжело за 15 минут войти в игру, когда только пришел в команду и толком даже не успел потренироваться с новыми партнерами. Сердару еще требуется время, чтобы наладить взаимопонимание. Барриос – абсолютно на своем месте, в опорной зоне. То, что про него говорили, то продемонстрировал – грамотные действия в отборе. Что касается Ракицкого, то Ярослав мне очень понравился. От него исходит уверенность, надежность, это очень важно для защитника", – сказал Радимов в интервью "СЭ".

Напомним, накануне "Зенит" уступил в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы турецкому клубу с минимальным счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Петербурге на следующей неделе и оставляет сине-бело-голубым шансы на выход в следующую стадию турнира.