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Общество
13.02.2019 17:12
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Трамп подписал указ об усилении использования искусственного интеллекта в США. Пентагон готовится использовать его в военных целях

Улучшить возможности США в области искусственного интеллекта поручил госструктурам президент Дональд Трамп специальным указом. Как сообщает «Роскомсвобода», документ предписывает создать "Американскую инициативу ИИ".

Финансовым госструктурам США предписано «расставить приоритеты в инвестициях ИИ». Исследователям ИИ обещан доступ к федеральным данным, алгоритмам и компьютерной обработке. Управлению по научной и технической политике Белого дома вместе с Национальным институтом стандартов и технологий предписано разработать стандарты «надежных, крепких, заслуживающих доверия, безопасных, переносимых и совместимых систем искусственного интеллекта». Отдельное внимание отводится подготовке людей к большей автоматизации труда. Что касается международного сотрудничества в области развития технологий ИИ, то в указе прописано, что эти контакты должны соответствовать американским «ценностям и интересам».

В то же время в "Стратегии ИИ", опубликованной Минобороны США, сказано о противодействии России и Китаю.

«Китай и Россия делают значительные инвестиции в ИИ в военных целях, в том числе в приложения, которые поднимают вопросы, касающиеся международных норм и права. Эти вложения угрожают подорвать наши технологические и эксплуатационные преимущества и дестабилизировать свободный и открытый международный порядок. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами должны принять ИИ, чтобы сохранить свою стратегическую позицию, одержать победу на будущих полях сражений и защитить этот порядок. Мы также будем стремиться разрабатывать и использовать технологии искусственного интеллекта таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить безопасность, мир и стабильность», – записано в документе.

При этом в Пентагоне признают, что американские военные пока не готовы в полной мере противостоять новым вызовам, есть нехватка экспертов в киберсфере, недостатки финансирования обучения специалистов по кибербезопасности. Использование ИИ для военных нужд обсуждалось в США ещё в 2016 году, когда работала специальная комиссия. Однако о создании Объединенного центра искусственного интеллекта, который будет основным звеном в создании мощного военного ИИ, стало известно только сейчас.

Накануне в ходе обсуждения в Государственной думе РФ в первом чтении законопроекта о «суверенном Интернете» в качестве обоснования идеи упоминалась "Стратегия национальной кибербезопасности США 2018 года".

«В новой редакции "Стратегии" была прописана возможность использования наступательных операций в киберпространстве. Ранее эта возможность сдерживалась. Там прописаны страны, в том числе Россия, которые представляют возможную угрозу», – заявила депутатам соавтор закона о суверенном Интернете Людмила Бокова.

С тем, что российский закон о «суверенном Интернете» призван защитить граждан от негативных воздействий извне, согласны лишь 2,44% участников опроса «Фонтанки».

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