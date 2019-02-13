Что важно знать при травме?

фото предоставлено компанией "Американская Медицинская Клиника"

Хорошо тем, кто знает куда обращаться в случае получения травм, ушибов, переломов. Согласитесь, что перепады температур, которые влекут за собой слякоть, гололед и возможные травмы все еще остаются «верными спутниками» петербуржцев.

В Петербурге не так много клиник, где полноценно реализована концепция раннего хирургического лечения переломов костей. Одна из них - Американская Медицинская Клиника (АМК).

При обращении в АМК операция при наличии перелома будет выполнена в первые 6 – 12 часов с момента обращения (при наличии показаний). Время в данном случае играет большую роль, ведь благодаря быстрой и слаженной работе врачей возможно сокращение сроков реабилитации пациента, наиболее полноценное восстановление функционирования поврежденной конечности, особенно в случаях лечения сложных и нестабильных переломов.

«Центр травматологии и ортопедии АМК работает с 2004 года и оказывает помощь как жителям Санкт-Петербурга, так и гостям Северной столицы. Опыт врачей, современное техническое оснащение клиники, в активы которой входят С-дуга экспертного класса, телевизионная цифровая рентгеновская установка, которая дает возможность в режиме реального времени проводить операции, использование металлоконструкций для остеосинтеза, позволяют вернуть пациенту возможность полноценной жизни. Металлоконструкции, используемые в АМК, являются немагнитными и при выполнении магнитно-резонансной томографии не требуют удаления и инертны для пациентов», – рассказал руководитель Центра травматологии и ортопедии АМК, врач травматолог–ортопед первой квалификационной категории Максим Вадимович Исаев.

От падений и переломов не застрахован никто. Запомните телефон Американской Медицинской Клиники: (812) 740-20-90 (круглосуточно).

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